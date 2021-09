Generi: Elettronica, Ambient



Non potrò mai dimenticare la reazione del mio gatto la prima volta che misi su Music For Airports: uscì fuori dalla porta della stanza in cui stava sicuramente dormendo e restò diversi minuti immobile e con gli occhi sbarrati verso la stanza dalla quale proveniva la musica. Non scherzo, ma… [di più]