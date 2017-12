Il suono rurale un po folk, con impennate quasi hard rock contornato dallo spirito blues, queste potrebbero essere le caratteristiche principali del primo album dei Bronco edito nel 1970, band capitanata da Jess Roden (all'inizio carriera, sarà poi più noto come solista) e da Robbie Blunt (collaborazioni con Stan Webb's Chicken Shack, Robert Plant), completano la formazione Kevyn Gammond, John Pasternak ed il batterista Pete Robinson. Sin dalle prime note del brano di apertura "Civil of You Stranger" si intuisce lo stile della band, suoni di chitarre acustiche si fondono con contorni di parti elettriche, con il marchio della voce di Jess Roden. Le atmosfere si fanno piu pacate con le seguenti "Love" e "Misfit On your Stair" che richiama alcune sonorità legate anche alla psichedelia inglese, con la voce dell'ospite Clifford Ward. Chiude il lato A "Bumpers West" con le sue atmosfere eleganti e sognanti, che potrebbero essere raffigurate con una fitta boscaglia, ben rappresentato dall'interno della gatefold sleeve dell'album che vede la band ritratta nella loro casa nel bosco, immagine piu che azzeccata. Il lato B si apre in modo piu aggressivo dove le chitarre di Gammond e Blunt ruggiscono, (si dice che la band dal vivo fosse una delle piu potenti del periodo a differenza del lavoro di studio molto più acustico) "Home" seguita da "Well Anyhow" dove le due chitarre si sovrappongono creando un tappeto sonoro molto potente, intermezzato dall'armonica di Roden e dalla sua voce sempre portante. Si chiude con "Time" un brano con inserti uptempo, sempre guidati da riff chitarristici ben disegnati. La band realizzò l'anno seguente un secondo album "Ace of Sunlight" dopodichè Roden e Blunt abbandonarono e con un rimpiazzo fu registrato un terzo ed ultimo album "Smoking Mixture" ma non all'altezza del primo lavoro; Country Home un grande album non riconosciuto come meriterebbe.

