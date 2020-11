Sono passati 14 anni da quando un suo nuovo disco lo ascoltavo in loop continuo.

In quest’arco di tempo le sue pubblicazioni m’hanno lasciato sempre un po’ insoddisfatto…

Ora, quasi inaspettatamente, un ritorno alla grande, un disco pieno di forza e di qualità.

Un suono ripristinato assieme alla sua E-Street e tanta ottimo rock.

Ci sono, a mio giudizio, un paio di brani che poteva anche lasciare fuori dalla scaletta; parlo di “The Power of Prayer” e di “I’ll See You in My Dreams”, ma questo mio appunto lascia spazio a tutte quelle rimaste: 10 pezzi trascinanti e bellissimi.

Quelli che adoro sono “If I Was The Priest” e “Ghosts”.



Che dire, questa recensione la scrivo a getto senza approfondire sui testi e sui suoni.

Lasciatemi finire con gioia questa recensione asciutta…

GRAZIE BRUCE !!