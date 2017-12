Questa DeRecensione di Providence è distribuita da DeBaser con Licenza Creative Commons Attribuzione - Non commerciale - Condividi allo stesso modo 4.0 Internazionale . Può essere parzialmente o totalmente riprodotta, ma solo aggiungendo in modo ben visibile il link alla recensione stessa su DeBaser: www.debaser.it/callisto/providence/recensione

Ma è la title track, posta al termine del lungo ed affascinante viaggio atmosferico, ad erigersi come vertice indiscusso del lavoro. Sette ed oltre minuti che disegnano alla perfezione la capacità dei Callisto di stravolgere l'andamento di ogni singolo passaggio, di trasformarsi, di cambiare pelle in maniera disarmante; un progressivo e psichedelico accrescimento, con parti rallentate di una pesantezza devastante, fino all'atto conclusivo dove il suono marziale della batteria lascia lentamente il passo alla catarsi totale, tra chitarre abravise ed un cantato offensivo e sballato.

Ipnotici e rabbiosi in egual maniera; con un cantato ora lieve, sfumato che mi ricorda un certo Mike Patton. Poi d'improvviso le stordenti sferzate semi growl del chitarrista entrano nel contesto esecutivo e sbaragliano il campo; e qui il termine di paragone si dirige ancora dalle parti degli inarrivabili Isis e del loro cantante Aaron Turner. Necessario segnalare l'ascolto di "Covenant Colours" per dare veridicità a quanto ho appena scritto.

Un flusso emotivo infinito; non c'è spazio, non c'è tempo. Tutto si dilata, tutto scorre ("Panta Rei" come disse Eraclito da Efeso).

Molto vicino ai terreni musicali di band come Isis, Pelican, Cult Of Luna.

DeBaser non è un giornale in linea ma una "bacheca" dove vengono condivise recensioni.

Gli utenti registrati a DeBaser non vedono pubblicità.

Abbiamo grandi ambizioni! Sostienici in uno (o anche tutti) dei seguenti modi:

Iscrivendoti

ad Amazon Music Unlimited

DeBaser è orgogliosamente ospitato sui server di memetic.

Informativa sulla privacy