Accept è il quarto ed ultimo lavoro dei Chicken Shack sotto l'etichetta Blue Horizon di Mike Vernon e l'ultimo con la prima line up. Pubblicato nel Luglio del 1970 l'album segna una svolta per la band guidata da Stan Webb, dopo l'abbandono di Christine Perfect (prima vocalist del gruppo) rimpiazzata da Paul Raymond al piano e organo, il sound si fa piu contaminato rispetto ai primi album aggiungendo alla matrice piu bluesata anche del rock, del folk, creando cosi un album a mio parere interessantissimo.

Stan sempre affiancato da Andy Sylvester al basso e Dave Bidwell alla batteria scrive molti dei brani presenti in coppia con Raymond; l'opener "Diary of Your Life" getta subito le basi per quello che conterrà il lavoro, un riff che può essere definito Rock/Blues, con la voce di Stan in forma smagliante, uno deei brani piu validi dei Shack. Segue "Pocket" un numero un po piu folkeggiante, con la voce di Stan avvolta da un reverbero molto presente, la sezione ritmica sempre solida e la chitarra di Stan dipinge melodie. "Never Ever" altro brano graffiante ma soft allo stesso tempo, anche qui basso e batteria svolgono un ottimo lavoro. è la volta di "Sad Clown" piccolo episodio strumentale con chitarra acustica che ricorda un po le atmosfere piu western, "Maudie" è un singolo tratto dall'album, apertura di chitarra acustica con reminiscenze dei 60's e melodia che varia dal rock blues al pop piu elegante inglese. Chiude il primo lato "Telling your Fortune" uno dei brani piu riusciti di Webb, riff molto serrato, voce diretta, ritmica impeccabile, e un solo nel mezzo che delinea l'abilità di Stan, per poi ripartire con il brano lasciato in sospeso. Apre il lato B "Tired Eyes" da me definita una gemma di Stan, in questa versione è presente una sezione archi ad aggiungere piu dolcezza al brano, capolavoro. é la volta di "Some Other Time" un brano sperimentale per i Chicken Shack, con una tromba e anche qui ancora archi, e melodia che rimane in mente qui accompagnata dalla vocalist Alison Young. "Going Round" altro brano che mantiene fede allo stile dell'album, altro rock blues contaminato con alcuni sprazzi di chitarra di Stan in evidenza. Altro strumentale "Andalucian Blues" si ripete l'atmosfera piu western e spagnoleggiante con la chitarra acustica a farla da padrone. "You Knew You Did You Did" tipico brano nello stile di Stan, uno dei miei favoriti, il riff è una discesa accompagnata dalla voce calda di Webb e dall'impasto sonoro della band. Chiude l'album "She Didn't Use Her Loaf" un brano piu pop e melodico con l'ingresso finale molto ispirato della chitarra di Stan. Nell'album è segnato un altra traccia chiamata "Apple Tart" della durata di 2 secondi.

Dopo questo album Stan ha ricreato varie line ups mantenendo sempre il nome Chicken Shack, ed ancora oggi è attivo nei circuiti per lo piu Inglesi. Ho assistito ad un loro show a Londra lo scorso Ottobre rimanendo impressionato dall'energia e dalla raffinatezza di Stan, cosi come il resto della band.

