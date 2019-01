Noi maschi abbiamo sempre un amico con cui condividiamo tutto, dalle prime sigarette alle prime seghe.

Ci difende le spalle nonostante le scazzottate per una ragazza di cui non ne valeva la pena.

Poi la vita va avanti e gli amici svaniscono in una nuvola viola, in un incidente, in una flebo sbagliata...Chi di voi ha ancora come amico il compagno d'asilo?

In questo lato B del 45 giri Aspettando Godot Lolli, con il suo solito tono malinconico, traccia un acquarello che solo noi maschi riusciamo a capire.

Eppure a 15/16 non riuscivo ad entrare in sintonia con questo straordinario autore, sarà che s'invecchia male o che da giovani non ci si è drogati abbastanza...