Claudio Rocchi e’ stato uno dei grandi personaggi della musica italiana: negli anni ’70 e’ stato il simbolo di certa controcultura. Dischi come “Volo magico”, “Il miele dei pianeti, le isole, le api” ed “Essenza” sono capolavori di psichedelia, venati da influenze orientali e misticheggianti e avevano un suono espanso. L’approccio di Rocchi era unico, i suoi testi libertari e spirituali e la sua musica spaziale. Purtroppo la morte ce lo ha portato via nel 2013. Nel 2011 ha pero’ fatto in tempo a pubblicare uno split con gli Effervescent Elephants di Lodovico Ellena, protagonisti della scena neopsichedelica italiana degli anni ’80: in realta’ i musicisti degli Elefanti avevano avuto le prime esperienze musicali nei ’70: spesso erano soliti lanciarsi in lunghe sessions improvvisate come era abitudine all’epoca. Lo stesso Ellena nel suo libro Storia della musica psichedelica italiana da’ grande rilievo alla figura di Claudio Rocchi e fa capire quanto sia stato importante nella sua formazione. Non e’ cosi’ sorprendente che, alla fine, il cerchio si sia chiuso e ci sia stata una collaborazione fusione fra il musicista milanese e il gruppo di Alice Castello che ha regalato al Cosmo una perla senza tempo. Il disco e’ stupendo, ricco di musica all’insegna della liberta’ creativa: si sente molto la mano di Rocchi in brani come “Niente di meno”, “Gli apostoli” e in “Apollo e le Muse”, quest’ultimo un viaggio mistico che profuma di India e di colori cangianti e psichedelici. In “(Andando al) La Mecca’ si sente tutta la magia della psichedelia: e’ una traccia espansa e arabeggiante in cui gli Elefanti si lanciano in un’improvvisazione che ci porta a visitare luoghi sconosciuti appartenenti a un’altra dimensione spazio temporale. E’ musica ricca di buone vibrazioni e sensazioni che fara’ venire fuori l’animale mistico nascosto all’interno di voi stessi. “Claudio Rocchi and The Effervescent Elephants” suona cosi’ come un piccolo testamento spirituale per un grande artista che ci ha lasciato e merita di essere ascoltato con la giusta attenzione e spirito.

Questa DeRecensione di Claudio Rocchi & Effervescent Elephants è distribuita da DeBaser con Licenza Creative Commons Attribuzione - Non commerciale - Condividi allo stesso modo 4.0 Internazionale.

Può essere parzialmente o totalmente riprodotta, ma solo aggiungendo in modo ben visibile il link alla recensione stessa su DeBaser: www.debaser.it/claudio-rocchi-and-effervescent/claudio-rocchi-and-effervescent-elephants/recensione