La Novità e La Certezza

Volete che non sia io il primo ad ammetterlo??!! La novità nei rapporti con l’altro sesso è fonte di effervescenza e vivacità. Ad ogni nuovo incontro allarghi la mente, e non solo, a freschi e sconosciuti umori. Ti senti vitale, brillante e subito pronto ad altre scoperte. Non possono fermarti. La curiosità è ciò che ti fa vivere al meglio perché ti incoraggia che ci sia ancora qualcosa di imperdibile che ti regali ulteriori emozioni …

Poi però col tempo ti stanchi perché diventa una fatica e non hai più le forze e la voglia necessarie. E allora che fai?! Torni da chi ti ha dato il massimo calore, da chi ti soddisfa in modo naturale senza che tu debba affaticare oltremodo corpo e soprattutto psiche.

Con la musica – e le arti in generale – tutto ciò diventa ancora più facile. La musica ha sdoganato finalmente come positiva e favorevole la parola “puttana” (sia maschile che femminile, savansadir). La musica non pretende nulla, è li aperta a qualunque nuovo o vecchio ammiratore voglia assaporarne le qualità.

Puoi scoprire ciò che vuoi oltre ogni limite. Non devi rendere conto, nessuno ti chiede nulla.

Quando le novità non ti soddisfano hai due strade. Continuare imperterrito sperando di scoprire nuovi godimenti. Tornare da chi ti ha dato tanto, da chi sai non ti deluderà mai. Ti aspetta, non ti chiede nulla e ti coccola come se tu non fossi mai andato via… anzi spesso ancora di più.

Nonostante le apparenze sono sempre stato un romantico e quindi torno sempre nei miei nidi preferiti, al caldo - ma non troppo - quando fa freddo e al fresco - tanto fresco - quando c’è calura assurda. Mai deluso, appagamento totale.

E allora quando due Nobili Amici del Deb mi fanno notare che è uscito il nuovo disco dei 4 amati metalmeccanici del Maryland …

Perché questi Signori, come pochi altri, abbinano le due cose: la certezza che non ti tradisce mai associata a quel suono sempre uguale ma incredibilmente accompagnato costantemente da qualche novità.

Ho ascoltato solo tre pezzi, il cd è li ancora da scartare, non c’è fretta. So già tutto, tranne quelle sorpresine sempre godibili che solleticano ulteriormente i sensi.

È la mia personale umile pubblicità per questi quattro Nobilissimi. Mai una delusione. Mai.

Per i tbt o altro rivolgersi a veri ptofessionisti (savansadir).

“Non mi interessa la tecnica, io mi occupo di emozioni” (cit. Lo Stregone)