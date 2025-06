Ci sono dischi che non chiedono di essere ascoltati. Ti scelgono loro, ti piombano addosso come una febbre improvvisa, come un incubo bellissimo che non riesci a scrollarti di dosso. Black Antlers dei Coil è uno di questi. Uscito nel 2004 come fantasma da tour, oggi è risorto grazie alla ristampa Dais Records. Ma non è mai morto, in realtà. Era lì, acquattato. Aspettava.

Altro che “lavoro minore” – questa è l’ultima vera metamorfosi vivente dei Coil, un disco dove il sole brucia, ma non scalda. Il titolo potrebbe trarre in inganno: non ci sono corna nere da caprone esoterico, ma una pulsazione elettronica sporca, torbida, carnale, che vibra tra i resti della club culture e il glitch rituale da fine del mondo.

"The Gimp (Sometimes)" ti ipnotizza come un mantra stanco e bellissimo. "Teenage Lightning" brilla come una festa andata male in una casa infestata. E poi arriva lei: "Sex with Sun Ra", la doppia invocazione a un jazz alieno che diventa orgasmo astrale, glitch jazz rituale, sacrilegio cibernetico. Il Sun Ra evocato qui non ha niente di poetico: è un’entità mutante che ti entra sotto pelle, si muove tra i neuroni e li riscrive. Se lo ascolti a occhi chiusi, ti fa evaporare.

Il vero incubo dolce è “The Wraiths and Strays of Paris”, collage malinconico di live, sogni e droni sintetici, dove i Coil diventano sacerdoti stanchi di un culto che stanno bruciando da dentro. E poi “All the Pretty Little Horses”, ninna nanna terminale: una madre che ti canta per farti dormire, ma non c’è nessuna culla, solo un buco nero.

Black Antlers non ha la compostezza di The Ape of Naples. Non è un requiem, è un delirio lucido, un rituale danzante attorno al nulla. È uno dei Coil più vivi, più erotici, più perversamente luminosi.

Un disco sporco, carnale, ambiguo. Come il momento prima di un’eclissi.