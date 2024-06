Questo è l'album dei Coil più accessibile del periodo, ma non inganni: non è un ascolto facile. All'epoca, molti furono spiazzati aspettandosi un disco di musica techno. Invece, l'album esplode con arrangiamenti meravigliosi e invenzioni sonore che anticipano l'ondata acid del Regno Unito di fine anni '90. "Love's Secret Domain" (LSD) si distacca radicalmente dai precedenti lavori dei Coil, abbracciando l'"IDM" più che l'"Industrial". Chiaramente, i cinque anni trascorsi dall'uscita di "Horse Rotorvator" sono stati immersi in un mare di droghe pesanti.

In "Teenage Lightning 1", elettronica frammentata e voci distorte si mescolano con un ritmo bossa-nova che rimbomba da un orecchio all'altro senza tregua. La voce inquietante di Annie Anxiety in "Things Happen" è disturbante e convincente. "Snow" è una traccia inebriante, un tributo all'uso di sostanze stupefacenti, mentre "Dark River" avvolge l'ascoltatore in un'oscurità ambientale profonda. Rolf Harris suona il didgeridoo in "Even The Darkness Is Something To See", un pezzo che inizia con un ritmo saltellante e si distrugge nella sua conclusione. Le percussioni traballanti e le pulsazioni di tastiera nella seconda parte di "Teenage Lightning" riprendono il tema della prima parte con un suono quasi felicemente lunatico. "Windowpane" è una delle tracce più dirette dei Coil, con un ritmo che sfiora la house.

"Titan Arch", interpretata da Marc Almond, evoca un mondo lovecraftiano dove antiche divinità emergono dall'oscurità. Ecco il testo:

Crown the dark animal / Incorona l'oscuro animale

Black Jackal crawling / Nero sciacallo strisciante

Eternal returning / Eterno ritorno

An end to the waiting / Una fine all'attesa

There are thrones underground / Ci sono troni sottoterra

And monarchs upon them / E monarchi sopra di essi

They walk serene / Camminano sereni

In spaces between / Tra gli spazi nel mezzo

At the head of the storm / Alla testa della bufera

Darkness is rising / L'oscurità sta sorgendo

In the Garden of Jaws / Nei giardini di fauci

His wounds are shining / Le sue piaghe risplendono

Angels take poisons / Angeli si avvelenano

In rotting pavilions / In padiglioni marciti

Under shivering stars / Sotto stelle tremanti

The sickness is gilding / La malattia sta planando

"Chaostrophy" è un collage alla Stockhausen, un vortice elettronico che si trasforma in un finale incantevole con fiati ed echi splendenti, mentre archi colorati vengono pizzicati verso la fine. "Lorca Not Orca" conclude la trilogia di "Teenage Lightning", con chitarra flamenca e voci robotiche aliene. La title track "Love's Secret Domain" è un brano sinistro che invita ad essere ascoltato sotto l'effetto di sostanze psicotrope. Ancora oggi, questo album è un piccolo classico, un viaggio allucinato nei meandri della mente umana.