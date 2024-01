Nell'oscura tessitura degli annali musicali, emerge sinistra e enigmatica la saga dei Current 93 di David Tibet. Inesorabilmente intrecciata con le filigrane dell'occulto, la loro prima incursione ufficiale, notissima agli iniziati come "Lashtal", irrompe nel cerchio delle manifestazioni esoteriche. Sebbene tecnicamente sia lo split del 1983 con i Nurse With Wound la prima uscita a nome Current 93, è nell'EP "Lashtal" del 1984 dove la creatura di David Tibet rivela il suo vero volto. "Lashtal" va considerato a tutti gli effetti il primo disco dei Current 93. Un'opera che sfida le dimensioni con la sua oscura melodia e i testi intrisi di segreti antichi. In quel tempio sonoro, Tibet si erge come il sommo sacerdote delle visioni apocalittiche. "Lashtal" squarcia il velo della vera essenza dei Current 93 offrendo un'anteprima dell'abisso che attende coloro che osano scrutare nelle profondità dell'ignoto. La parola "LASHTAL" risuona come un'eco proveniente dalle cripte arcani della mente umana, una formula di magia Thelemica crowleyana sussurrata tra le pieghe del cosmo. In LASHTAL, il richiamo è chiaro: "non allontanarsi da Dio", un'invocazione che risuona attraverso le età. I Current 93 si immergono nelle profondità della notte dei tempi, svelando segreti che giacciono sepolti nelle pieghe del tempo. Come un'offerta al divino, questo EP si manifesta come un'antica pergamena riportata alla luce, un enigma avvolto nel vapore della memoria. "Lashtal" sorge come un monolito nell'abisso del suono, plasmato con l'aiuto dell'arcano John Balance dei Coil. In questa registrazione, il richiamo ancestrale si fonde con il respiro della macchina, creando un'atmosfera tribale intrisa di elettronica industriale, un rituale sonoro inciso nelle spirali del tempo. Nel cuore di questo EP, si avverte il palpito delle antiche forze, la passione per l'occulto e la ricerca incessante della verità nascosta. Sebbene grezzo e primitivo, "Lashtal" ha un'importanza storica inestimabile (si può ascoltare come bonus track nella ristampa in cd di "Nature Unveiled") e traccia il sentiero per le future epopee sonore dei Current 93, un monumento primordiale che si erge nel panorama dell'industrial esoterico. In esso, i segreti dell'universo si intrecciano con le note dissonanti, creando un'armonia discordante che risuona attraverso le età. In questo rituale sonoro, "Lashtal" si rivela non solo come una testimonianza dell'oscuro linguaggio industriale dei Current 93, ma come un portale verso l'ignoto, una chiave che apre le porte dell'eternità. Che coloro che osano ascoltarlo si preparino a intraprendere un viaggio oltre i confini del tempo e dello spazio, verso l'abisso della conoscenza proibita. Le 5 stelle sono dovute all'importanza storica. I dischi successivi sono obiettivamente molto superiori.