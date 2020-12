Area sponsor. La vedono solo gli utenti non registrati.

In Cina riconobbe, disse, il volto di Cristo, proprio nella gioventù cinese distruttrice d’ogni icona sacra.

Proprio in Cina, quando ancora nella sua città —oggi una seconda Cina— di cinesi mai se n’eran visti.

Dell'uomo in quanto uomo.

Dell’uomo in quanto individuo.

In Cina cadde ammalato.

Quest’estate d’inverno rassetto le librerie: ho tra le mani, chissà come, questo tardo libro di Malaparte.

Il sole, chissà come, brucia.

Anche oggi non accenna a nevicare.

Non è certo un bello spettacolo: scarnifica ogni menzogna, con schiocco di dita, denuda i nostri fantasmi.

Guardare in faccia la morte.

Poiché si immolano, in molti si immolano, la loro volontà si rafforza,

mani nere levano in alto la frusta dei tiranni.

Io, in Russia e in Cina

