Sono passati 20 anni e la casa discografica London records ha deciso di pubblicare in un edizione speciale l album del 2003 " Neon nights "di Dannii MINOGUE ( sorella di Kylie MINOGUE ) . L originale disco uscì appunto 20 primavere fa nel marzo 2003 , e fu il quarto album di studio della sorellina meno famosa Australiana. Neon nights però fu un successo europeo tale da far arrivare Dannii alta nelle classifiche non solo dance ma anche pop in Europa e Australia Italia compresa . Alcuni brani come " I begin to wonder " fecero ballare mezzo mondo e tantissime discoteche e clubs .



"Neon nights" 20 e' la celebrazione di 20 anni di questo disco che abbracciava electro , pop , ma anche 80's , retro , urban e dance ; il sound ricordava le sonorità di Fever della sorella Kylie MINOGUE o Confessions on a Dancefloor di Madonna (2005).



La versione 2023 contiene oltre al disco originale , un box di 7 cd con inediti mai usciti , unreleased , remixes , strumentali , bootlegs e quanto ogni fan può volere .

Ovviamente esce una versione cd più dvd , un vinile limititissimo , una cassetta vhs rara e un merchandising come magliette con le immagini del disco che sicuramente fecero storia tra le dive del 2003 !



Come se non bastasse all interno molti autografi della stessa cantante australiana e la possibilità a cinque fortunati di avere una bonus release in regalo con una presentazione personale .



Dannii MINOGUE era molto attesa per un rientro discografico dopo il suo ultimo singolo Galaxy 2017 . Evidentemente ha preferito non rischiare e consolidare la sua fanbase con questo materiale prezioso .



"Neon nights 20" esce anche in download e nei negozi di dischi ( anche online ) il 16 giugno 2023.