Band Messicana underground che propone un black metal molto aggressivo e grezzo, ho avuto modo di ascoltare la loro demo 3 anni fa e adesso sono tornati con un EP davvero duro.

Il disco comprende i brani "Invocacion" un intro dalle atmosfere infernali e gotiche, "Babalon Habitantes del Caos" dove le linee della chiterra fanno da padrone con riff taglienti e cattivi; e la title track "Quema una Bandera Judia" brano veloce e grim con una batteria e un basso davvero potenti e rozzi.

La voce appare schizofrenica e bestemmiatrice, tutti i brani sono attorniati da un aura di mistero e inquietitudine che spesso si trasforma in rabbia pura e malefica.



La registrazione a mio avviso ha una qualità troppo grezza, sembra registrato con pochi mezzi negli anni 90 ma loro si dichiarano grim black metal quindi ci sta, originale l'idea di cantare i testi in spagnolo e mi piace l'intenzione compositiva delle loro idee.

Aspetto di ascoltare molto presto il loro primo Full Lenght per farmi un idea maggiore della band che fin'ora ha un impatto positivo sul mio ascolto.

Un gruppo che non può mancare nella bacheca dei cultori dell'underground estremo!