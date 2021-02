...non nevica quasi più ora...e l'emicrania si sta esaurendo...e non solo l'emicrania...

Il danno, il male in Musica...SKIN of a REDNECK...

My Perfect Prisoner è il brano cardine del lotto (l'ho da poco postato negli ascolti e vi invito ad "ammirarlo" da vicino).

La batteria di Dave è come sempre il motore portante, la trazione a quattro ruote motrici. Doppia cassa a volontà, tempistiche offensive ed incontenibili.

Thrash, Hardcore, Punk che si scontrano, che entrano in lotta tra di loro. Con la voce istrionica di Mike a guidare gli altri tre pazzi compari d'avventura. Una voce capace di strappi e urla fulminanti, alternati da passaggi più sinuosi, quieti, melliflui.

Video da totale censura; la Musica che ne viene fuori non è da meno.

Sono sempre in quattro, sono sempre loro.

Pochissimi minuti di "manicomio uditivo", nemmeno tredici per essere precisi.

Solo la Musica mi può aiutare; mi sono chiuso nel mio angolo solitario della casa. Non voglio disturbi per la prossima ora; le mie donne mi conoscono e sanno che quando mi sento così devono lasciarmi stare, ignorarmi.

Nevischia con qualche grado sotto lo zero...che due coglioni non poter incontrare le mie montagne oggi.

