Un minuto di punk corrisponde a un brutto quarto d'ora. E un brutto quarto d'ora è molto di più che la metà di mezz'ora.

...

Un acclarato caso di minzione proletaria.

Che nel 65, forse 66, qualcuno pisciò dentro la spider di Little Tony.

Le spider però roba da polli, vuoi mettere il cx, vuoi mettere lo squalo? Che lo squalo faceva il culo a tutte le altre macchine, persino all'Osibisluro.

Fa niente se da bambini quello che sapeva tutte le capitali (Tegucigalpa!!! Tegugigalpa!!!) con l'Osibisluro ci sagattava continuamente i maroni. Fatti inculare te e la macchina più veloce del mondo!!!

Che poi con lo squalo Ginko ci portava in gita Altea. E Altea, secondo Sancho, era dieci volte più figa di Eva Kant. Mio padre, lettore terminale di Diabolik, la pensava uguale. “Meglio una mora alla finestra che una bionda vestita a festa”, diceva sempre.

Ma adesso facciamo un salto fino all'ottantadue barra ottantatrè. Una qualunque sera di una qualunque estate.

Stavamo bighellonando quando ci imbattemmo nell’auto del nemico, l’aveva lasciata li tutta per noi, il coglione, e con le portiere aperte per di più.

Ecco allora Sancho, lampo d'occhi e risatina nervosa, che con la sua vocetta ispida ci sputa addosso il miele della giustizia: “ma ve la ricordate la storiella di Little Tony?”...

Ce la ricordavamo.

Ma questa è già la fine della storia. Di corsa all’inizio allor...

…

Imola, anni 80...

...Allora, l'altro giorno si presenta a casa mia il bassista della casa dei pestiferi. Con le manacce brandiva (lato destro) “Bela Lugosi” e (lato sinistro) i Cantos di Ezra Pound.

Ezra Pound? Come Ezra Pound? Un mese fa era fermo a “L'intrepido” e “Lanciostory”.

E comunque Little Tony da bimbo mi piaceva un botto. Ezra invece era bellissimo da vecchio. E' vero che prendeva sulle ginocchia la Strambelli?

E' vero…

...

Ti ricordi i nazisti dell'Illinois?

“I nazisti dell'Illinois? Io li odio i nazisti dell'illinois!!!”

“Benissimo, qui ne abbiamo uno”.

“Ma dici Charlie?”

“Si, dico Charlie”

….

La faccia di Charlie ve la regalo tutta.

Diniego e luna storta a disegnare sguardo e broncio. Una ghirba/ghigno che Paz ci sarebbe andato a nozze.

Un vero cattivo e i cattivi son belli solo al cinema. Ma fa niente, anzi non importa, adesso è quasi buono. Al punto che leccato/studiato/ripulito ormai anziché menare se ne sta in posa...

Se ne sta in posa e filosofeggia.

Cita Evola, per dire e farfuglia esoterismo ad minchiam assumendo un aria iper smagata che a me sembra bovina, ma a certe fanciulle fa calare le mutande in attimi zero. Oh, non dico mica, è un trucco che usiam tutti, magari cambia il tono (che so, da smagato a sognante, da sognante a poetico) oppure cambiano i riferimenti, ma insomma il gioco è quello da che mondo è momdo.

In ogni caso, sta super merda si scopa l'Anna, la più bella figa della città, una che quando andavamo a casa di suo fratello diceva “sento puzza di bambini”.

“Quel ragazzo ha dei valori”...

“Certo, come no”...

...

Charlie ha messo su un gruppo, la casa dei pestiferi, merda secca e strumentazione da miliardari. Lui è il leader, il leader e il cantante. Gli altri son sgherri, gente senz'arte né parte che altro non fa che pendere dalle sue labbra.

Del resto è sempre stato circondato di scimmie, sin dai tempi in cui menava. Le scimmie odierne però son ripulite quanto lui.

Prendi Andrea, il tizio che si è presentato a casa mia, un semplicione che più semplicione non si può. Eravamo compagni di scuola, un “brev basterd”, niente da dire, ma sarà che un “brev basterd” si mette a leggere Ezra Pound? Io mi metto forse a ballare sulle punte?

“Se vuoi te lo presto”

Voleva liberarsene, mi sa.

Il libro infatti è ancora a casa mia.

…

E la faccenda di Little Tony?

Ecco, Little Tony faceva troppo il figo, così i tizi di una band non ancora quasi famosa meditarono vendetta. Ci sta, no?

Era il cantagiro, se non ricordo male.

…

Si può tutto, ma non pisciare su uno squalo.

Lo squalo era il ferro par excellence.

Nei fumetti veniva meglio la Jaguar di Diabolik, ma dal vivo non c'era storia.

Panciuto e aerodinamico, abnorme eppure classico, lo squalo era bombastico. Ispirato prima a una goccia, poi a un pesce, era del tutto simile a una scultura avantgarde.

All'epoca era subappaltato alla genia funga: cavrones della baia, adepti del Dj Maselli o altro simile marmagliume. Ma quella era solo la banale contingenza, una sorta di capriccio/incoerenza della storia.

In ogni caso pisciarci dentro no e proprio no.

Ma il fatto è che lo squalo era anche la macchina di Charlie. Comunque prima di procedere all'innaffio tutti i miei pards chiesero mentalmente scusa.

Io invece proprio non osai. Così, per farmi perdonare vergai il sottostante messaggio.

“Gentile iper nazista, dottor Charlie, abbiamo irrorato di giustizia il nobile veicolo. Non per il suo (post) punk piuttosto risciacquato, ma per pensieri, opere, omissioni. Trattasi insomma di minzione proletaria. Cordiali saluti. P.S chi scrive non è riuscito a far pipi dentro sto capolavoro di macchina, ma tanto ci han pensato gli altri..”

Trallallà...

Ah, dimenticavo: nazi punks fuck off!!!!