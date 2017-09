Sembra godere di un’ispirazione infinita Albin Julius con i suoi Der Bluharsch And The Infinite Church Of The Leading Head. Il musicista austriaco ormai da tempo ha cambiato pelle alla sua creautura consacrandosi a una psichedelia liquida e tribale imbevuta di umori Krautrock. Ascoltare oggi un disco dei Blutharsch vuol dire fare un viaggio nel tempo e nello spazio che ci conduce direttamente verso la fine degli anni’60 in cui gloriose band come 13TH Floor Elevators, Seeds, Hawwind e Amon Duul II, spesso sotto leffetto di sostanze psicotrope, libravano la loro creatività sfrenata raggiungendo con la musica territori inesplorati e dimensioni sconosciute. Ascoltare dischi come “Phallus Dei” degli Amon Duull II, “The Psychedelic Sound of 13TH Floor Elevators” e “In Search Of Space” degli Hawkwind era ed è un’esperienza catarca che fa viaggiare la mente del’ascoltatore verso vette sconosciute. Tutto questo lo ritroviamo nei nuovi Der Blutharsch e anche questo nuovo “What Makes You Pray” non fa eccezione: preparate la macchina del tempo e lasciatevi andare al flusso sonoro cosmcio, psichedelico e paganeggiante in cui la chitarra di Jorg B. svetta lisergica disegnando arabeschi fantasmagorici. E’ una musica spaziale che si ricollega a un passato musicale ancestrale ancora ben vivo nella mente e nella psiche degli ascoltatori. Impossibile non provare un brivido quando si ascolta la voce di Marthynna che canta sopra a un tappeto di percussioni e chitarre: la memoria corre a tempi mitici e mistici in cui gli Amon Dull II officiavano messe pagane. Consigliato ai viaggiatori cosmici. Disponibile in cd, Tape e vinile.

