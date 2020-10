Scoprii questa band, sconosciuta ai più, ai tempi di "Dirty Happiness", il loro debut album, un misto di Progressive Metalcore molto melodico, Hardcore new school e il buon vecchio Progressive Metal "classico" stile Dream Theater; un disco piacevolmente vario, denso di contenuti interessanti, che sfoggiava sopratutto una tecnica compositiva molto diversa dai soliti clichè.

"Ambition" esce ben 7 anni dopo, a detta della stessa band, per via di "lotte intestine" contro sfighe varie, e tanto altro, prodotto con fatica e registrato in vari studi d'Italia; in questo EP però (5 tracce), si parte lenti: "Looks Like Disaster" si apre con un arpeggio elettrico molto sognante, che delinea una melodia che si ripeterà nel chorus finale (molto riuscito) alternando intermezzi hardcore, ritmiche funkeggianti nel pre breakdown ultra dissonante (qui si sentono echi di The Contortionist dei tempi di "Flourish" e "Geocentric Confusion"), aperture melodiche improvvise e un assolo al fulmicotone degno erede del miglior John Petrucci in circolazione, sfoggiando una plettrata alternata ultra "tight" e un gusto notevole nella scelta delle note.

Si parte molto bene, insomma, ma è dalla seconda traccia "The Diary" che la tensione si alza in maniera improvvisa (e brutale): una miccia di 1:50 minuti e poco meno di Grind/Mathcore/Djent dalle sfumature blackened, con riff spostati, sincopati e poliritmi batteristici da far venire i brividi (dietro le pelli sottolineo, vi è Mike Malyan dei MONUMENTS), con un breakdown ultra pesante sul finale che sfocia in un intermezzo quasi ambient che farà da preludio alla traccia successiva.

Mi soffermo su questa nuova traccia, "Fragile Beliefs", in quanto uno dei migliori episodi del disco: un esemplare misto di Swedish Death Metal, post hardcore, Djent, Metalcore, Prog Metal e chi più ne ha più ne metta, con interscambi modali veramente ben riusciti e una serie di riff per me d'antologia; si sentono echi di Darkest Hour, Nevermore, Periphery, Destrage e In Flames con una disinvoltura pazzesca, un qualcosa di inaudito nel panorama stantio delle band italiane. Ineceppibile il solo, d'una velocità d'esecuzione a dir poco fulminante e dal gusto molto "ottantiano", bellissimi anche gli arpeggi pre ritornello.

"Sheepdogs", la traccia successiva, torna sulle sfumature di "The Diary" consegnando all'ascoltatore una bolgia di riff in 7/4 a là "Bleed" dei Meshuggah, accordi e arpeggi Jazzati con una vena Mathcore molto spiccata, e un riffing centrale molto in stile Architects di "C.A.N.C.E.R."; uno dei pezzi più originali del disco.

Tutto stra bene fin qua, ma è con "(S)innocence" che per me si raggiunge l'apice assoluto: una suite strumentale di oltre 8 minuti che pesca dai migliori Dream Theater, Intervals, Tool, Mastodon e oltre con una grazia e appunto, una disinvoltura nel passare da arpeggi classicheggianti a ritmiche Djent potentissime da far letteralmente perdere il fiato, fino alla conclusione che ci regala uno dei migliori arpeggi puliti che possiate sentire in ambito Metalcore, termine assai riduttivo per un disco del genere.

La produzione, molto diversa dalla potenza assoluta del debut ma altrettanto nitida, viscerale e "cattiva" al punto giusto (da notare il basso perfettamente udibile durante l'ascolto, cosa molto rara e assente perfino sul primo disco), rende il tutto coeso e godibile.

Concludendo, siamo di fronte ad un EP che letteralmente "magna in testa" al 99% delle produzioni cosiddette "core" di turno: variegato, denso, che denota una disinvoltura nel passare da un sottogenere all'altro senza alcun timore, impreziosito da una tecnica strumentale e vocale veramente al di sopra di qualsiasi band "giovane" che possiate sentire in Italia, sicuramente un disco molto più "difficile" all'ascolto rispetto al debut "Dirty Happiness", ma che nel lungo periodo vince a man bassa pur rispetto alla bontà del primo episodio.

La ciliegina sulla torta è sicuramente l'artwork, vagamente ispirato al "Viandante sul Mare di Nebbia" e che denota una cura per il dettaglio a dir poco pazzesca.

Quindi: la scena italiana è morta è sepolta?

Non credo proprio.

Promossi a pieni voti!