Immagina due ragazze unite dal sentimento di perdita e capaci di trasformare il dolore in arte intima e oscura. Immagina la spiaggia di Nausicaa, ma al posto del sole metti le stelle.

Comunque non c'è praticamente nulla che non mandi bagliori: tu, quel bastoncino, quella foglia. Intanto Gemini e Claudine indossano fruscianti vestiti di King's road e lunghe sciarpe da principesse russe...

...

Gemini è una piccola Alice, Claudine invece è più sofisticata e distante. Sul palco insieme a loro ci sono un percussionista vestito da cinese, un cavallo di cartapesta e una ballerina con un cesto da picnic. (Hanging Rock, Hanging Rock, Hanging Rock)

“Silence and Wisdom” è una sfilata di tarocchi notturni e, insieme, qualcosa di più semplice, forse un fiore nel bicchiere, forse un cassetto ben ordinato.

I suoni sono argentati e appena appena sconnessi e tremano nell'aria emanando un profumo dolciastro. “Corrispondenze”, mormora un tizio rovinato dalle buone letture. “Sinestesia”, insiste un suo degno compare. Dovrei prenderli a pedate, ma il fatto è che hanno ragione.

E quando la musica imbrocca la sinestesia è come svelare un segreto oppure sfiorare un mistero...

...

Il bello del mistero è quando si posa sull'ordinario e l'ordinario è quello che sei adesso. Basta un niente però, magari anche quella stupida nuvola rosa nel cielo azzurro. Ma l'azzurro, come diceva quel poeta, l'azzurro è anche un nero. E il rosa, il rosa semplicemente non esiste. Allora come la mettiamo? Boh, e io che ne so? Sarà la solita storia dell'ombra e dello zucchero filato?

Volete qualche riferimento? Potrei dirvi Brian Eno finito in una di quelle raccolte tipo “This mortal coil”, oppure i Durutti Column che smangiucchiano madeleines. Tutta roba sognante, insomma. Ma del resto che vi aspettate da due ragazze così?

“Sembra la colonna sonora di un romanzo triste”, dice qualcuno, ma forse è solo il cafè chantant delle fanciulle in fiore. Ascolta e inserisci nella play list numero 821, quella intitolata “Malinconico risveglio tra le ninfe”.

...

Ah, Gemini e Claudine non esistono. Sono solo ragazzi che fingono di essere ragazze. Il blu e il rosa quindi si confondono. Ma, l'abbiamo detto, il rosa non esiste e forse nemmeno il blu.