Oggi ti innamorerai.

Percussioni e batteria, riff funky in pieno stile anni ’70 ed una voce maschile blues pacata –fin troppo- a introdurci nel mondo del Dope Lemon con Home Soon.

Angus Stone tratta gli strumenti attorno come argilla; in questo EP i suoni navigano tra tristi maree e pie illusioni.

Spiagge deserte e notti silenziose tra i fruscii delle piante.

In Lover Left To Die, ti sembrerà di incontrare il vecchio Mad Professor che con un sorriso stampato sul volto ti guiderà fuori dal falò.

Dopo numerosi anni nel marketing, il trentenne musicista australiano affronta la carriera artistica sotto numerosi moniker (Lady of the sunshine e Angus & Julia Stone in coppia con la sorella maggiore a portare in giro un sognante folk).

Qui invece troverai un miscuglio di suoni che avrebbe fatto furore nell’acido decennio X. Le chitarre ricordano uno stile art/ambient che ricopre la superficie fumosa creata dalle tastiere ma non vi è altro modo di scrivere a proposito dello stile di Hounds Tooth, se non quello di sognare e dipingere immagini nella propria mente.

Probabilmente uno dei migliori e interessanti dischi di quest’anno, da ascoltare ovviamente a mente libera da pretese e condizione mentale favorevole.