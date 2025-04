Allora questa è una recensione diversa dal solito.

Quando mi decisi di fare un album tutto da solo e questo “Drenched In Blood” (inzuppato nel sangue) è il risultato, 10 pezzi per 15 minuti di musica che definirei una sorta di goregrind/gorenoise. Io ho registrato al computer le chitarre e la voce, per quanto riguarda le parti di batteria le ho prese in prestito da un paio di album degli svedesi Regurgitate, le parti vocali non sono intellegibili sono solo delle urla in stile grindcore messe al momento come mi veniva mentre i titoli dei pezzi li ho scelti in modo casuale, comunque nello stile depravato del goregrind. La copertina è presa da un film di Lucio Fulci, naturalmente è questo album o mini cd che dir si voglia è tutto autoprodotto in casa i pezzi migliori secondo me sono le iniziali “Molesting The Deformed”, “Huge Elephant Shit In The Faded Tar Forest”, “Jeff. The Killer.” e “Pure Disembowelment At High School” le prime 4 tracce per intenderci dove i riff massicci fatti con una chitarra fuzz (ho usato per l’occasione il superfuzz della Behringer) si intersecano bene con le parti in blast beat della batteria, il cantato è urlato e monocorde si passa da fraseggi gore a vocals più orientate verso il black metal registrate con il microfono della scheda audio Focus Scarlett Rite. I pezzi più lunghi del lotto sono 2 e si intitolano “Emethic Spores Of Glande Deflagration” la 5° traccia e “Ann-Mary Miscarriages In Her Stool” ultimo brano, che superano i 2 minuti. Insomma nulla di chè, un esperimento di musica estrema che può piacere e non, non essendo io un musicista professionista nè un cantante professionista, l’album l’ho registrato nel mese di novembre 2024. Direi che almeno 2 o 3 riff vincenti ci sono, certo la voce è quello che è, troppo monocorde perché non ha un testo e sono delle urla fatte sul momento, sentendo la parte strumentale sotto infatti ho registrato prima gli strumentali e poi ci ho cantato sopra. Un esperimento “gorenoise” prendetelo per quello che è non do voto perché l’ho fatto io al massimo mettterò più avanti i samples di tutti i brani così per farvi una idea su cosa ho compiuto in quel mese di novembre. A un musicista professionista che ha una band è piaciuto pur non essendo il suo genere, ma è un amico quindi prendete il suo apprezzamento per quello che è.

A presto con i samples! (so già che qualcuno commenterà “ma ascoltare Nilla Pizzi no?”) ma vabbè.

Correzione alla recensione dell'album: il monicker che avevo dato è Iracondo e l'album si intitola Drenched In Blood perchè oltre i 10 brani di cui ho parlato prima ho aggiunto all'inizio 10 brani grindcore/hardcore cantati in italiano e prodotti in maniera diversa: "Mondo Bastardo" è il primo brano dell'album a cui si susseguono "Evento Cristiano", "Lacerazioni Cutanee" ed altri comunque metterò i samples anche dei brani in italiano. Insomma l'album si compone in totale di 20 tracce per una durata complessiva di 24 minuti e c'è anche un cambio di copertina.

Ecco il link all'album completo:

iracondo.bandcamp.com