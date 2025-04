Ho deciso di rifare la recensione del mio album "Drenched In Blood" perchè ho cambiato la formula dei pezzi ho inserito altre 3 tracce alle 10 di cui faceva parte il primo lavoro l'undicesima "Roasted Gallbladders With Onion", la dodicesima "Caroline Cow Drinks Blood Mixed Milk Shit" e la tredicesima "Dead Drunk Whore In The Bathtub" insieme al cambio di copertina che rende di più l'idea del lavoro svolto una fotografia contenente un enorme sterco di vacca su un prato, mi sembrava più appropriato. E' cambiato anche il link da cui ascoltare l'album: drenchedinblood.bandcamp.com

Questo album è composto quindi da 13 tracce della durata complessiva di 20 minuti, ecco la tracklist:

01. Molesting The Deformed 02. Huge Elephant Shit In The Faded Tar Forest 03. Jeff. The Killer. 04. Pure Disembowelment At High School 05. Emethic Spores Of Glande Deflagration 06. Eyes Scarred By Tasmanian Monkeys 07. The Dirty Locust Broken In The Ass 08. Confluent Manipulator Mania 09. Testicular Trauma Infestation 10. Ann-Mary Miscarriages In Her Stool 11. Roasted Gallbladders With Onion 12. Caroline Cow Drinks Blood Mixed Milk Shit 13. Dead Drunk Whore In The Bathtub

è un lavoro che scaricato praticamente a 0 euro potrebbe servirvi come buon antifurto come suggerito da qualcuno nella precedente recensione, quindi riflettete se scaricare l'album o meno. A voi la scelta.

