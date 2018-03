I Dungen sono un gruppo psichedelico svedese con alle spalle diversi album: il gruppo è in attività dal 2001 ed ha alle spalle 8 dischi, tutti di buon livello qualitativo. Si caratterizzano per il cantato in svedese e per atmosfere malinconiche e sognanti. Fra le loro fila troviamo Reine Fiske, il chitarrista dei grandi Landberk, gruppo di punta della rinascita new-prog svedese assieme a Anglagard e Anekdoten. I Woods sono invece un gruppo di folk-rock americano provenienti da Brooklyn anche loro con all’attivo una nutrita discografia. Ora esce una sorprendente collaborazione fra le band nella serie Myths sotto l’egida della Mexican Summer intitolata semplicemente “Dungen & Woods”. L’unione delle forze ha prodotto un ottimo risultato in cui emergono le qualità di entrambi. “Tuern Around” è una ballata folk-rock più tipica dello stile dei Woods con ala voce il loro cantante Jeremy Earl in cui possiamo però apprezzare gli splendidi assoli lisergici di Reine Fiske mentre viceversa “Jag Ville Va Kvar” è un tipica traccia in stile Dungen con il cantato in svedese, le tipiche ambientazioni soffuse, psichedeliche e non lontane dal prog di quest’ultimi. Ma l’apice di questo disco è rapprensentato, a mio avviso, dai brani strumentali: in particolare “Marfa Sunset” è un piccolo capolavoro che riesce ad evocare l’atmosfera ipnotica e senza tempo di deserti sconfinati: la musica procede lentamente, con un bel basso pulsante accompagnato dal vibrafono, da un flauto evocativo e da echi dh chitarra: il tutto suona molto dilatato e vicino ai Pink Floyd visionari di “A Saucerful Of Secrets”. Molto bella anche la successiva “Morning Myth”, in cui l’interplay fra i musicisti è perfetto nell’immergere l’ascoltatore in un’altra dimensione del tempo e dello spazio. Ma, nel complesso, “Dungen & Woods” non ha momenti deboli e rivela un’esperimento molto interessante. La chiusura, affidata a “Just For The Taste”, è pacata e dolcemente psichedelica. Caldamente consigliato ai fans di questi gruppi ma anche a chi ancora non li conosce. Disponibile in vinile e inversione digitale su Bandcamp: https://mexicansummer.bandcamp.com/album/myths-003.

