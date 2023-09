Black Moonlight è il secondo inedito - uscito il 21 settembre 2023 (oggi) - dei tre che saranno presenti nell'abum di cover che vedrà la luce il prossimo 27 ottobre. I Duran Duran tornano a fare la loro musica senza i voli pindarici e le tinte noir della tanto pretenziosa quanto brutta Danse Macabre title track del suddetto lavoro discografico.

Nile Rodgers, il 6° componente del gruppo come tanto ama definirsi (Andy Taylor sembra che rientrerà nella band), inizia a suonare sin dai primi secondi la chitarra in maniera funky/pop come pochi, insieme a lui, sanno fare. Si vede che supporta in sede di scrittura Nick Rhodes & C. il che dona al brano un ritmo che sembra direttamente uscito dallo Studio 54 di New York di fine anni '70. Simon Le Bon a tratti canta in falsetto come uno dei fratelli Gibb, John Taylor suona ormai il basso come il compianto Bernard Edwards e manca un coretto di Grace Jones per buttarsi in pista con i pantaloni a zampa di elefante insieme a Travolta.

Non sono un musicista ma la canzone mi sembra un po' leggera; per carità orecchiabile, ballabile e, perché no, bella ma mi da' la sensazione di far parte di un progetto "frettoloso".

Roger Taylor spinge forte sulla batteria e si accompagna al basso di John Taylor perfettamente; ecco, all'ennesimo ascolto, noto che un grande pregio Black Moonlight lo ha: si sentono distintamente chitarra, basso, batteria, voce e synt in un pezzo dance e non è cosa da poco.