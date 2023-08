Caratteristica dei Duran Duran delle ultime due decadi è quella di ispirarsi agli album composti negli anni '80 e '90, e se questo orientamento ha dato ottimi frutti con Paper Gods del 2015 ispirato a Notorious del 1986 e All You Need Is Now del 2010 è venuto fuori direttamente dal 1982 e dal capolavoro Rio questa Danse Macabre mi preoccupa sia perché ispirata a Medazzaland del 1997 e sia perché mi sembra un pezzo distante dal loro stile.

Notizie positive invece sono il ritorno del chitarrista Andy Taylor, la conferma del genio Nile Rodgers e di qualche partecipazione curiosa e "ruffiana" coma quella della bassista dei Måneskin.

L'album che vedrà la luce il prossimo 27 ottobre prevede 3 inediti 3 loro cover e 7 altre cover.

Speriamo bene anche se questa Danse Macabre è distante anni luce ad esempio dell'ultima Invisible.