Dolce è l'ingenuità e bella la gentilezza.

Questo è un disco profumato e da lacrime agli occhi. Tutto rimane a mezz'aria. Osservando senza osservare. Guardando senza guardare...

E come se certi suoni fossero rimasti chiusi in cantina.

Apri una scatola e arrivano come ovattati, avvolti nel bozzolo del tempo...

Poi percepisci qualcosa di infantile, l'amore di chi ama follemente una cosa e la restituisce con una freschezza che ciao..

.........................................................................

Inutile tirar fuori tutto il campionario, tipo Oriente, tipo Calfornia, tipo ballate sospese, tipo scampagnate lisergiche....

Dicaimo solo che mi sento a casa...

…............................................

“Oh stagioni oh castelli c'è un'anima senza difetti?”

Come diceva Enid Starkie? Ah si, il castello interiore di Rimbaud, tipo Santa Teresa.

Hai presente Santa Teresa?

No, ho presente una ragazza. Si chiama Alice Castello e vive nel castello di Alice. Hai presente il castello di Alice?

No ho presente quello di Rimbaud...

“Oh stagioni oh castelli c'è un'anima senza difetti?”

…................................

Ma Alice Castello è anche il nome di un paese. Da li vengono gli Effervescent Elephants...

“I pachidermi all'idrolitina”, come diceva qualcuno....

Certo ragazzuoli che se prendete il nome da una canzone di Barrett avete buone possibilità di diventare miei amici...

….....................................

E comunque mi ricordo di voi, una vecchia intervista sul Mucchio immagino...

E tutti quei colori dopo il grigio...

Hai presente il grigio?

…....................................

Digito elefanti efferscenti sull'opzione cerca del debasio e sotto la derecenzia di questo disco compare il commento dell'uomo anima:

“Come ha fatto uno di Alice Castello, tra balere liscio/style sparse lungo il Viverone lake a vivere così intensamente i sogni in technicolor della Londra dell'Ufo club?”

Gia, come?

…..........................................

Dolce è l'ingenuità e bella la gentilezza...