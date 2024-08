Eidolon - Nightmare World

2000 Metal Blade

Questo disco forse non è conosciuto da molti, ma si tratta di un prodotto niente male.

Risale al 2000 ed è stato pubblicato dalla Metal Blade Records, storica label metal statunitense.

Personalmente ho trovato questa release degna di nota, nel panorama metal mondiale.

Forse l'unica pecca sta nel cantato, un buon cantante per carità, però a mio avviso con un timbro non

troppo possente.

Infatti i brani sono molto heavy e pesanti, in stile power trash metal e secondo il mio giudizio avrebbero

guadagnato di più con un cantato più aggressivo.

Comunque, tirando le somme si tratta di un gran disco.

Alla chitarra è presente Glen Drover, principale compositore insieme al fratello Shawn alla batteria.

Si parte con la prima traccia, la title track Nightmare World, una vera sfuriata heavy che non fa prigionieri.

Un'inquietante arpeggio fà da introduzione a Noctem Aeternus, brano più cadenzato, ma sempre molto metal.

Bellissima la terza song Lunar Mission, brano più classic metal, con un buon ritornello che ti entra in testa.

Eye of Illusion e Repulsion, sono pezzi rocciosi e con molto groove.

Majestic Interlude vede come protagonista Glen alla chitarra acustica, che ci delizia con la sua maestria.

Fortress of Red e Glorified Suicide tornano a pestare di brutto, dopo il momento acustico.

Gli interventi solistici di Glen alla chitarra sono mirati ed efficaci, con un suono tagliente e cattivo.

Il suono della batteria mi sembra triggerato, ma comunque la prestazione di Shawn è ottima, penso sia stata una

scelta precisa per rendere la produzione del disco molto moderna.

Si arriva all'ultima canzone, ovvero Dreamscape, veramente efficace con atmosfera, groove e velocità che si condensano

perfettamente in un brano heavy, dove il cantato si adatta egregiamente.

Il cantante è bravo,ma avrei preferito un timbro diverso, questa è la mia sensazione.

Per concludere, un grande disco di heavy metal roccioso e tagliente, per ogni metalhead che si rispetti.

recensione di Angelowar6