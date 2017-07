Secondo l'esoterista e alchimista italiano del diciottesimo secolo Giuseppe Giovanni Battista Vincenzo Pietro

Antonio Matteo Franco Balsamo (la parsimonia, almeno nei nomi, non era contemplata a quei tempi) o più

semplicemente Cagliostro, l'attendibilità dei sogni è intrinsecamente legata alle fasi lunari ed il sogno

dell'undicesimo giorno a partire dal novilunio è quello che, sempre leggendo dalle sue interpetrazioni, potrebbe

realizzarsi nell'arco di una settimana. L'illustre esoterista, giusto per informazione, non era un assiduo ricercatore

delle conoscenze scientifiche, un missionario del progresso, tutt'altro, fu definito da Giacomo Casanova

"un genio fannullone" che zuzzurellonava per le corti europee, più specificatamente nelle camere da letto delle

donzelle borghesi che soventemente accompagnava, beccandosi persino una denuncia per sfruttamento della

prostituzione (vai a vedere che è stato il primo "pappone" della storia!). Riprendiamo il filo del discorso; tutto

questo per dire che non ho proprio una grandissima fiducia nelle teorie del pittoresco personaggio, ispirate magari

da una palpata di seni, ma un sogno (uno di quelli rari che mi concedo ad occhi chiusi) ha destato la mia curiosità.

C'è Rick Rizzo che percorre una via isolata di Chicago, che in realtà è Londra che, nella onirica grottesca evoluzione,

è un villaggio nell'area urbana di Bari. Ad un tratto gli si parano dinanzi Neil Young e Tom Verlaine, è qui cerco

anch'io di entrare nel mio sogno (mi ingarbuglio la vita anche da inerme!) ma ogni tentativo è vano. I due consegnano

una chitarra a Rizzo e pronunciano strane parole che io, nella lotta per una misera comparsa nelle mie attività

extrasensoriali, non riesco a decifrare. Mi sveglio di soprassalto, con una sensazione di cocente beffa mentre nei

cuffioni inesorabile scorre "Tarantula" dicendomi che "Prairie School Freakout" è ancora lì che compie i suoi giri sul

piatto. Le incantevoli aree del disco rapiscono le mie attenzioni, ma trovo lo spazio per una serie di riflessioni:

chissà se il giorno d'esordio degli Eleventh Dream Day sia stato sognato undici giorni prima. Perchè Mr. Rizzo ha

scelto questo nome? Per un buon auspicio? Suonava bene? Era un seguace delle strambe teorie del signor

"QuandoNonTromboMiDivertoATeorizzarMinchiate"?



Comunque sia andata, la storia è stata ingiusta e irriverente nei confronti della compagine chicaghese.

"Prairie School Freakout", primo long player della band dopo l'EP omonimo, acclamato dalla stampa specializzata,

approda nei negozi di dischi nel 1988 prodotto dalla Amoeba Records. L'album in realtà è stato registrato a Luglio

dell'anno precedente, in sole sei ore (11:00pm-5:00 am) ed in presa diretta, lasciando che fuzz e amplificatori distorti

conferissero un sound lo-fi all'intero lavoro. Tutti gli elementi portano a pensare che qualcosa di diverso sta per nascere.

L'America ci ha regalato l'hardcore degli Hüsker Dü, il più ammaliante noise targato Sonic Youth e si accinge a partorire

una nuova straordinaria creatura, gli Eleventh Dream Day, collocati in una ideale terra di mezzo tra il passato e

l'imminente Grunge Era. "Watching The Candles Burn", "Through My Mouth", "Beach Miner", forza esplosiva ed

impatto sonoro devastante, hanno un DNA originalissimo e sembrano destinate a trovar posto nella lista degli evergreen

della storia del rock ma, la vita come i sogni, spesso prende strade diverse dalle nostre aspettative, riducendole a bolle

di sapone che si infrangono nel toccare terra. "Prairie School Freakout" non ha l'impatto mediatico che gli addetti ai

lavori auspicano e sperano, rilegando per sempre il nome del gruppo ad una dimensione underground misconosciuta.

Gli Eleventh Dream Day hanno continuato ad incidere dischi, collezionando un considerevole numero di uscite, per ultimo

"Works For Tomorrow" del 2015, ma il primo, promettente lp che avrebbe dovuto sdoganare il nome della band ha

tracciato una inesorabile linea di basso profilo nella carriera del gruppo di Chicago.



"Prairie School Freakout" rimarrà comunque un album da culto per musicofili, il celeberrimo Cagliostro occupa da tempo

immemore pagine di libri di storia ed io, nei miei rari sogni ad occhi chiusi, cerco invano tre individui per le strade di Chicago,

pardon, Bari!

Questa DeRecensione di Prairie School Freakout è distribuita da DeBaser con Licenza Creative Commons Attribuzione - Non commerciale - Condividi allo stesso modo 4.0 Internazionale.

Può essere parzialmente o totalmente riprodotta, ma solo aggiungendo in modo ben visibile il link alla recensione stessa su DeBaser: www.debaser.it/eleventh-dream-day/prairie-school-freakout/recensione