Fa strano quando ci si sofferma sul fatto che Diari Aperti sia il decimo album in studio di Elisa Toffoli. Più di vent'anni dal Pipes & Flowers che fece conoscere "la ragazza di Trieste che canta in inglese" al pubblico della penisola.

Perché fa strano? Perché se da una parte Elisa ti trasmette ancora quell'aria da ragazzetta che vince Sanremo, dall'altra sai che si tratta di una musicista, compositrice e cantautrice con un bagaglio così assurdo che non credo ci sia bisogno di riportare qui. Suppongo che Elisa sia una di quelle persone che invecchiano come il vino.

Diari Aperti è l'album di Elisa con i testi e gli arrangiamenti più speciali, a parere di chi scrive.

Diari Aperti -o per meglio dire, parte di esso- è stato uno di quei dischi che non mi sarei mai aspettato potesse arricchirmi, nonostante segua Elisa da anni. C'è un prima e c'è un dopo.

Come Fosse Adesso, Tua Per Sempre, Anche Fragile e Se Piovesse Il Tuo Nome (quest'ultima scritta da Calcutta) sono brani che trattano ovviamente dinamiche amorose, ma lo fanno nella maniera meno banale possibile.

E quando correrai col tuo mantello invisibile io correrò con te perchè si corre insieme anche se poi si è soli ci si contraddice e tu non me lo chiedere io ci sarò per te e senza una morale senza che sia scritto senza ragione o torto non sarà mai o forse sarà presto io ti stringo forte e poi ti porto dentro

Non ci siamo mai dedicati

dedicati le, le canzoni giuste

forse perché di noi

non ne parla mai nessuno



Non ci siamo mai detti le parole

non ci siamo mai detti le parole giuste

neanche per sbaglio

neanche per sbaglio in silenzio