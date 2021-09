In questi giorni sto leggendo numerose testimonianze, scritte da donne.

Tra fidanzati che stuprano, nonni che abusano, datori di lavoro che palpeggiano, insegnanti che baciano, amici non troppo disinteressati e cugini in balia degli ormoni impazziti devo ammettere di aver avuto parecchio di che riflettere.

Non è semplice raccontare fatti intimi di questo genere, soprattutto se la prima reazione delle persone si sintetizza - quasi sempre - con “è stata colpa tua”.

Piuttosto frequente è il caso della donna ubriaca: se una donna ha bevuto è chiaramente disponibile a fare sesso.

In base a quale principio una donna alterata dall'alcol viene sempre considerata facile preda e addirittura consenziente?

Ed è proprio il caso trattato.

La storiella romanzata di una vendetta è quasi del tutto prevedibile, a tratti divertente, ma nell'apparente leggerezza si cela freddamente la tragicità di un trauma. La vittima naviga verso la spersonalizzazione del “sono una persona o un pezzo di carne?”.

Dietro comportamenti contraddittori si celano stratificazioni di violenze, più o meno gravi ma determinanti.

L'uomo che conosce e riconosce il limite da non oltrepassare, quello che opera secondo la propria morale, talvolta è deriso dal branco “non hai colto l'occasione”. In fondo, tanto, lei “se l'è cercata”.

Del resto sono sempre consentiti i “non è colpa mia”, “ci stavamo solo divertendo” e “sembrava le piacesse”. E come è noto l'occasione fa l'uomo ladro.

Non si possono ribaltare i ruoli ma è facile comprendere le dinamiche cosicché la protagonista, Cassie Thomas, sfrutta una precisa sequenza di azioni e reazioni per la personale necessità di quadrare il cerchio, anche al costo di sembrare eccessiva. Chi se ne frega.

Basta che funzioni.

No, non è un bel film ma si procede per iperboli e centra il punto.

Ma se un film fa centro forse non è importante sia bello.

C'è un premio Oscar per miglior sceneggiatura originale, se vi interessa saperlo.

A me, no.