I Fleet Foxes ritornano dopo ben 6 anni con un nuovo disco, "Crack-Up".



Il disco si allontana un po' dallo stile dei precedenti lavori, in particolare l'eponimo disco del 2008 che li ha portati alla ribalta, in quanto i pezzi hanno una forma meno immediata ed i riferimenti ai grandi gruppi pop/folk del passato (i Beach Boys di "Pet Sounds" ad esempio) sono meno evidenti. La difficoltà di interpretare l'opera ha lasciato perplesso qualche commentatore, ma in realtà "Crack-Up" rappresenta un lavoro in cui i Fleet Foxes raggiungono la loro completa maturità artistica.



Le canzoni hanno spesso una struttura irregolare, com'è evidente nell'iniziale "I Am All That I Need / Arroyo Seco / Thumbprint Scar", in cui si alterna una parte appena mormorata con un'altra caratterizzata da un ritmo incalzante. Tuttavia questa irregolarità non è mai cervellotica, ma invece emerge naturalmente nel fluire calmo ed espressivo delle tracce musicali.



Altri pezzi, come "Mearcstapa", si dipanano in divagazioni melodiche senza arrivare mai ad un tema principale e facilmente riconoscibile. Il disco appare come un divenire di pensieri e sentimenti di una persona che non è costretta a spiegarsi in modo immediato e immediatamente intellegibile, una persona senza un interlocutore, ma proprio per questo quei pensieri e quei sentimenti appaiono tanto più profondi ed autentici.

Per quanto abbiamo detto, dovrebbe risultare chiaro come il titolo della canzone "Fool's Errand" risulti particolamente rappresentativo dello stile e della sostanza dell'opera. Una divagazione forse folle, ma piena di sentimento e di ricchezza musicale.

[Abbiamo visto i Fleet Foxes dal vivo qualche mese fa a Ferrara. Il concerto è risultato un po' deludente. In parte questo può essere stato dovuto all'impianto di amplificazione, credo messo a disposizione dal festival che organizzava l'evento, non all'altezza dell'accentuato dinamismo della musica del gruppo, sia come volume che come timbro. Però forse dal vivo i Fleet Foxes perdono quella magia che riescono ad esprimere in studio di registrazione e risultano essere un 'normale' gruppo pop/folk.]