Francesco Camattini – Povera gente (autoproduzione)

https://open.spotify.com/intl-it/album/4sX8FFw25u85KNNJ6kxCGG?si=3Ipd7uGaQxm_IF_P3huWzA

Io, te, tutti noi (a parte le elite che comunque, se hanno un minimo di anima, avranno anche loro da fare i conti con sé stessi), siamo tutti pove gente. Ma non perché non abbiamo cose materiali, ma perché abbiamo perso il senso della vita. Camattini, con 9 tracce minimali (voce, archi, piano), ci regala 9 punti di partenza da cui partire per essere più in pace con sé stessi. O aspettiamo i robot? La AI.. E noi saremo ancora più povera gente. Ma… come dice il WEF.. Non possiederete niente ma sarete felici. Speriamo sia una boutade che va a finire in niente, perché noi povera gente, l’unica osa che ci può salvare sono dischi delicati, suonati con amore, con testi che ti stritolano il cuore e, si spera, mettano in moto il cervello per cercare nuovi modi di vivere, anche se non avremo niente.