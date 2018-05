Generi: Alternative, Indie Pop, Alternative Italiano



DeRango™: 1.25, Commenti: 9, Visite: 238 Voti: 4, Media: 4.50

Campioni audio: Chiudi

Opere collegate: La fine dei vent'anni

Informazioni nel web:

Artisti collegati: Francesco Motta «Motta è cantante, polistrumentista e autore di testi. Nasce artisticamente nel 2006, a soli vent'anni, con i Criminal Jokers, band pisana con cui incide due dischi, "This was supposed to be the future" (2009) e "Bestie" (2012). In questo periodo compie anche altre importanti esperienze musicali: mette a frutto la…»