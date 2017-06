Genoma biologicamente parlando, è il complesso dei geni di una cellula o di un organismo.

Genoma musicalmente parlando è un complesso di anime che si fondono in un unico organismo.

Dalla copertina fatta interamente a mano in edizione limitatissima e diversa negli acquerelli è il primo biglietto da visita di una band che nonostante stia muovendo i suoi primi passi sembra sapere già dove voler arrivare.

Un genere etichettabile come new wave sposata con il chill out, atmosfere sussurrate ed inquietamente dolci, così come dolce ed emozionale la cover di “Atmosphere” dei Joy Division.

Stories è un Ep, un lavoro primo che lascia presagire un futuro in crescendo, che è quello che auguriamo ai Genoma.