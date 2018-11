Questa DeRecensione di Fa Niente è distribuita da DeBaser con Licenza Creative Commons Attribuzione - Non commerciale - Condividi allo stesso modo 4.0 Internazionale . Può essere parzialmente o totalmente riprodotta, ma solo aggiungendo in modo ben visibile il link alla recensione stessa su DeBaser: www.debaser.it/giorgio-poi/fa-niente/recensione-zaireeka

Un’ultima cosa, qualche parola riguardo i video di “Niente di strano” e “Acqua minerale” , pieni di sfrenata psichedelia , il secondo fra l’altro parecchio ispirato nello stile grafico “fatto in casa” a quelli dei Flaming Lips (si veda questo ) quando erano ancora abbastanza poveri e naturalmente (cioè, non ad arte) folli.

A parte una canzone , forse la migliore, che non va ascoltata prima di spegnere la luce e dormire, perchè ti lascia addosso un magone per la mattina dopo niente male , assolutamente da evitare, “Paracadute” .

C’è chi scrive che ricorda anche i Tame Impala, non lo so.

Tanto citazionismo spericolato , addirittura uno della linea melodica di Ricordati di me di Venditti, al limite del plagio, in “Tubature” .

Il Battisti “ritmico” metà anni 70 ( “Niente di strano” mi ricorda tanto “Neanche un minuto di non amore”), incrociato con la psichedelia del Beck (che guarda caso pare Poi abbia avuto modo di conoscere ultimamente) di qualche anno fa, quello in particolare di Midnight Vultures (la coda di “L’abbronzatura” ).

Io, diversamente da lei, dopo il primo impatto con una voce strana e particolare (diciamo sgradevole), mi domando: “Non è che c’è qualcosa sotto? Non è che è un invito a non fermarsi qui?”. E vado oltre.

Lei, se non rispetta alcuni (suoi) standard, è portata spontaneamente a rigettare tutta la canzone, a buttare via ogni cosa, musica e testi, anche se la prima la avesse scritta Beethoven e i secondi Dante Alighieri.

