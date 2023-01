Giusy nel 2008 abbandona l'Esselunga di Corbetta/Abbiategrasso x andare a "X Factor" dove arriva seconda dietro a quei falliti invenduti degli Aram Quartet. Giusy così rilascia il singolo multiplatino scassacoglioni dal titolo "Non ti scordar mai di me" che figura alla #1 rimanendoci per svariate settimane.

"Gaetana" conferma le vendite del singolo estivo imponendosi alla #2 e facendo capire alla nostra carissima Giusy che è arrivata l'ora di dire addio al suo posto da cassiera per lasciarlo alla laureata che non ha trovato altri lavori.

Dentro "Gaetana" ci sono dalle canzoni più emo e depresse fino a quelle più veline e sbarazzine, ma sempre con la presenza della voce da pecorella belante della Ferreri. Consigliatissimo!