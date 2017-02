L'hype per quanto elemento astratto ed immateriale se ben sfruttato è un potente volano nelle mani dell'artista. A volte, per quanto strano, non c'è da ragionare è così e basta con il fiume che scende impetuoso e scorre veloce sul suo letto dritto verso la sua foce naturale.



I Gomma, sono una giovanissima band casertana, di recentissima formazione e si trovano un po' a rappresentare quel flusso dinamico.

Un demo in primavera (“Aprile”) e un singolo (“Sottovuoto”) uscito ad ottobre sono bastati per attirarsi le simpatie di molti tra quelli sensibili alle ultime novità e le attenzioni delle riviste on-line e cartacee, che nonostante le premesse limitate da cui si partiva, hanno dato risalto ai ragazzi.



“Toska” (parola russa che evoca sensazioni in bilico tra nostalgia e angoscia) uscito per V4V Record raccoglie quelle sparute carte lanciate in precedenza e ci costruisce su il primo castello tra testi esistenzialisti, riferimenti cinematografici (l'inizio di “Elefante” è preso da un film di Jean-Luc Godard del 1960) e letterari (Pavese) narrando la storia di una Alice assunta a protagonista alla scoperta di sé lungo un viaggio interiore di poco più di 20 minuti.



La particolarità dei Gomma, inusuale per il genere proposto, è la voce femminile di Ilaria, in bilico tra narrazione spoken-word e cupi lamenti, mentre sullo sfondo della cameretta si possono vedere i poster in bianco e nero dei Fine Before You Came di “Sfortuna”. Di sicuro c'è l'amore dei quattro per i Fugazi.



Le avventure di Alice vengono tratteggiate in maniera ora tenue ora più marcata, più che da canzoni ancora da brevi abbozzi che andranno sviluppati in futuro, partendo dall'intensità della title-track, “Arrendersi” ed “Elefante ”che con quei ripetuti arpeggi e due linee di testo ripetute come un mantra è stata la giusta scossa al momento giusto.

E per quanto l'applausometro si sia spinto forse troppo in là, va comunque detto, vista anche l'anagrafe dei componenti (la cantante non ha più 18 anni e gli altri poco più), che non è esercizio retorico affermare che al momento il giudizio è sospeso in attesa delle prossime fermate che tracceranno la via.



























