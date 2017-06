Potrei semplicemente dirvi di quanto è diventata fika negli ultimi tempi la scena caprona della Grecia grazie a bricconcelli intemperanti e drogati come i Void Droid, i Naxatras o i 1000mods (loro cercateli prima di subito senza batter ciglio) ma non lo farò essenzialmente per tre motivi: 1] Pressochè certo non ve ne freghi una mazzachiodata perchè tanto ad agosto in ferie andrete in Salento a ballare la Taranta 2] La mia ganza mi rompe allo sfinimento che quando faccio le cose tendo a divagare troppo perdendo il nocciolo del discorso e lei, non riuscendomi più a seguire, si sente frustrata (si, però le divagazioni con frustata di ieri sera mi pareva le facessero un altro effetto, vabbè...) 3] Ancora non siete andati a cercarvi i 1000mods.

Invece vi dirò di come l'altro giorno mentre ascoltavo il debutto dei Green Yeti avevo Sky acceso in modalità ''non c'è una sega che mi interessi'' e, ad un certo punto, è iniziata questa sorta di documentario sull’origine dell’universo con buchi neri, piogge di meteoriti ed altre cose del genere. Sarà stato perchè venivo dal turno di notte o forse perchè psicologicamente debilitato da tutti gli scioccanti e avvincenti risvolti che stava sciorinando la vicenda Insinna, tant'è che ho compreso, in quell'istante, che tutto era dannatamente perfetto: sentivo The Yeti Has Landed affondare le dita nel letame più puzzolente e corrosivo eppoi accarezzarmi con garbo il perineo a tocchi circolari in un mix stargasmico e ciclopico di stoner/doom e psichedelia sfuggente e magnetica. Essì... gli ateniesi erano la soundtrack ideale per guardare pianeti fluttuare nell'iperspazio, sfiorarsi tra di loro al rallentatore per poi schiantarsi e deflagrare a tradimento come un megapeto del vostro amico cicciobomba nella tenda del campeggio mentre si allunga per prendere il macinaerba. Ok, il cantante avrebbe le stesse possibilità di vincere una blind audition a The Voice come per me di uscire a cena con Emily Ratajkowski ma, alla fine, chissene...il volume non sarà mai abbastanza alto da sentirlo.

In un'estasi allo stesso tempo ripugnante ed ammaliatrice, il mio pensiero è andato dritto dritto a quando Roy Batty vedeva le navi da combattimento in fiamme al largo dei bastioni di Orione o i raggi B balenare nel buio vicino alle porte di Tannhäuser. Ecco...di sicuro i Green Yeti stavano suonando nel locale lì dietro e, insieme a loro, c'erano pure i 1000mods che si chiedevano, amaramente, come mai nessuno di Debaser se li caga sulla rete.