Fly me to the moon, and let me play among the stars...

Ieri sera sono stato al cinema, dall'inizio dell'anno ci sono stato abbastanza spesso, con alti e bassi, ma questo film non volevo perderlo consideranto la fascinazione per lo spazio che mi accompagnia praticamente dall'infanzia.

Entro e, a discapito del caldo fuori, c'è un freddo di merda. Già mi sale la sclera perchè io certe cose non le posso soffrire.

Ma andiamo avanti con questo film.

Inizio, svolgimento, pausa, seconda parte, titoli di coda, fine.

Cavolo che film mediocre penso.

Per dare una dritta, il film non parla dello sbarco sulla luna, ma della pubblicità legata ad esso e di come si sia fatto diventare questo evento un fatto mediatico e non solo storico.

Ma se la storia (vera o romanzata che sia) - con il fantomatico filmato falso che diventerà un graal per tanti complottisti da li a venire - è curiosa, intrattiere, coinvolge; non si può dire altrettanto del resto.

Un film poco interessante giocato sul contrasto tra i due protagonisti che però non hanno granchè spessore, personaggi messi li senza che siano costruiti, pochi accenni sul loro passato che dovrebbero giustificare le loro azioni nel presente, ma che fondamentalmente rimangono appunto personaggi, non dieventano mai persone.

E poi i richiami telefonati mezz'ora (o più) prima, il gatto ad esempio, l'orologio, i due che si incontrano prima come sconosciuti e poi lavorano insieme, l'aereo che, vuoi non portarcela Scarlet Johanson a fare un giro?... sembra un film uscito da certa ingenuità anni '80.

Un'altra cosa che mi ha lasciato un po incredulo è il fatto che appunto debbano fare questo filmato super segreto, che nemmeno guarda nulla deve scappare e poi 'sto hangar sempre aperto, mah, non mi stai dando l'idea di qualcosa che è super riservato.

Non so, in generale un film che mi ha deluso. Che rimane in piedi quasi solo per la storia che racconta, riportando solo fatti, e non sensazioni.

Come fosse un documentario, ma peggio.

Nulla di che in fondo, 3 stelle stiracchiate, solo per il mio debole per lo spazio.