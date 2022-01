Generi: Noise



"Strap It On " e "Meantime" sono l'eredita in Musica che gli Helmet ci hanno lasciato; due album brevi nella loro durata, ma feroci a livello di impatto attraverso un noise-rock con derive Hardcore che non lascia superstiti. Dal vivo esperienza frastornante.....con l'apparato uditivo che risultò "non operativo" per alcuni… [di più]