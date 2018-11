If you’re happy

Listen to Joy

If you’re sad

Listen to Joy

If you’re Angry

Listen to Joy

Se il primo album degli Idles assestava colpi brutali al nostro lobo temporale, la parte del cervello con le orecchie, Joy deve essere ascoltato con attenzione come una di quella barzellette a doppio senso che il tuo amico ti racconta in metro sussurrando e poi alzando la voce durante gli stridii delle curve.

Colossus, il primo singolo, l’ho dovuto ascoltare e riascoltare per dire “ma che album è questo?” . Quello scritto da un working class hero inglese che si racconta e descrive la società che gli è intorno: razzista, pompata, alcoolizzata, brutale ma ancora piena di disarmante voglia di relazioni significative (Cry to me) perché “la solitudine è solo una perdita di tempo”! Sul palco troviamo uno Ian Curtis epilettico che canta testi di Tom Waits accompagnato dai Sex Pistols e poi dagli Swans (June): this is Fucking GREAT!

Dopo i toni intimisti ed il racconto di una eredità paterna che aderisce completamente al tuo essere senza più scollarsi di dosso (“I’m my father’s son / his shadow weight a ton-) Talbot, Idles’ frontman, ci mostra i nuovi barbari cocainomani, pompati e con la permanente. Essere odiati da queste “ghiandole ambulanti” è una nota di merito: “He hates me/ and I like that” sentiamo in “Never fight a man with a perm”. Il ritratto di questi uomini è grottesco, impietoso ma anche graffiante ed ironico: se doveste girarvi in metro o in palestra ve ne trovereste uno accanto per certo e lo riconoscereste per una borsa “Charlie Sheen” piena di coca (cola).

E se il primo EP oscillava tra echi degli Interpol (26/27), chitarre a là Editors ed intrecci vocali pescati dagli At the Drive-in (Two Tone), questo lavoro risulta viceversa prepotentemente personale pur non essendo propriamente originale: ma quale gruppo potrebbe dichiararsi tale, oggi?

Qui Sono i testi, la modalità narrativa ed i contenuti a fare la differenza grazie anche alla forza di un uragano di intrecci sonori più complessi e stratificati di quelli ascoltati nel primo, Arrapantissimo LP: BRUTALISM!

Fossi stato in voi, a quest’ora avrei già smesso di leggere per lanciarmi in un negozio di dischi, si: no mp3, qui lo dovete ascoltare a palla ed in vinile, in versione rosa, arancione (2000 copie) o gialla limitata a 300 copie!