In che genere si può catalogare Spirale EP? Se vi siete posti anche voi questa domanda, la risposta è soltanto una: è impossibile trovare un solo genere di appartenenza. Quando ho ricevuto il materiale stampa dell'artista, ho scoperto che oltre la musica c'era un vero e proprio mondo sotterraneo da scoprire - e in parte - credo di esserci riuscito. È raro che un artista in una nazione come l'Italia decida di opporsi a quella che è la cultura di massa attuale, cosa che Preziosi ha fatto, portando all'interno dei suoi testi contenuti e messaggi subliminali che al primo ascolto potrebbero non essere colti.

Sia chiaro, questo non è di certo l'album perfetto, sono presenti solo 3 canzoni cantate + un intro e un outro ma la qualità in quei 10 minuti di ascolto c'è.

L'analisi del disco non può partire dall'intro, bensì dalla copertina. Quella che sembra una "spirale" è in realtà una doppia spirale, simbolo che rappresenta la molteplicità di percorsi che l'essere umano - nel bene e nel male - può percorrere durante la vita.

“Distruggere è parte integrante del processo creativo dell’essere umano e un avvenimento che riteniamo catastrofico, potrebbe essere la porta nascosta verso uno stato di coscienza superiore, verso qualcosa di nuovo e di migliore per sé stessi" questa spiegazione è tratta dal comunicato stampa dell'artista. È dalla distruzione che può nascere qualcosa di nuovo e così è avvenuto per quest'album che racconta 3 storie con protagonista lo stesso personaggio (non ci è dato sapere almeno per ora chi sia il personaggio, ma in una recente intervista, Preziosi ha dichiarato di aver incarnato un nuovo alter-ego chiamato Daimon).

Intro è il principio di tutto, l'alpha e l'omega, la quiete prima della tempesta. Sembra quasi uno di quei brani di Moby che uso la notte per fare meditazione, una roba del tipo: respira e inspira, respira e inspira fino a quando non ti senti del tutto rilassato. Ed è alla fine del pezzo che tutto cambia: inizia il primo album cantato/rappato Io sono fatto di cera, una canzone che ad alcuni potrebbe ricordare il titolo di un pezzo degli A Day to Remember ma è in realtà una citazione tratta da Una notte al Museo e associata all'attore Robin Williams.

Ma scavando più a fondo, Preziosi potrebbe fare riferimento alla cera come strumento di divinazione esoterica.

La terza canzone Il tuo posto nel mondo è il seguito spirituale della prima canzone. Se in Io sono fatto di cera Il Cervello racconta la lotta di un uomo contro i suoi demoni interiori dopo aver toccando il fondo, questa traccia è il "e cosa sarebbe successo se quel ragazzo ce l'avesse fatta?". Probabilmente avrebbe trovato la sua strada in mezzo ad un marasma di strade illusorie. Da notare il riferimento allo scrittore David Foster Wallace, autore del libro cult Infinite Jest.

Storie di fantasmi è la chiusura delle canzoni cantate dall'artista. Il cantante racconta due storie differenti concatenate entrambe dallo stesso messaggio: l'assenza e l'addio. Nella canzone è presente un omaggio al film El Topo, di Alejandro Jodorowsky (citato anche nel videoclip di Io sono fatto di cera). In particolare l'omaggio ad El Topo lo si può trovare nella parte finale del testo della canzone: il cuore, la testa, cambiala di posto.

Ultima traccia è Outro, che si ricollega perfettamente all'intro: dopo l'iniziale quiete e la successivamente tempesta, tutto ritorna come al principio. Spirale è un album che nasce, cresce e muore. Tra le pecche dell'album c'è sicuramente una struttura un po' ripetitiva dei brani: intro, strofa, ritornello, strofa etc... ma i ritornelli in particolare si stampano indelebili nella testa, specialmente in Io sono fatto di cera che si può definire l'anima trainante dell'album.

Alcune delle sonorità di Spirale riportano al passato, in particolare ai Linkin Park (specialmente quelli di A Thousand Suns e Meteora), ai Nine Inch Nails (The Downward Spiral), ai Prodigy, Ministry, Slipknot e - strano ma vero - alla Gianna Nannini dell'album Aria ma con un tocco fresh, moderno. Molto interessante è anche il connubio tra rappato e screamato, Preziosi è probabilmente uno dei pochi cantanti in Italia a cantare utilizzando queste due tecniche di approccio così differenti ma ben incastrate tra loro.

I beat sono stati composti da Deville.

Spirale EP è sicuramente un buon album ma se Il Cervello avesse puntato ad avere nel suo disco almeno 5 canzoni cantate, sarebbe stato un prodotto molto più interessante e il viaggio sarebbe durato più di una decina di minuti.

Ci auguriamo dunque che Preziosi punti ad un prossimo album più corposo di quello d'esordio e che non si fermi di certo a questo primo EP.