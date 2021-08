Hola de-utientes. Después 3 inviernos, vuelvo a revisionar, y por la primera (y me pienso ùltima) vez en 🔋Lengua Española🔋.

El Focusing aquì está apuntado en algunos desarrollos personales dedicados a los metalistas los cual lìderes respondìan a los nombres Dickinson y Blaze Bayley, dos BESTIAS MITOLOGICAS DEL MICROFONO.

Lo que se relata corresponde al incipit de la historia propuesta de 1980 hasta The X F, que luego se amplía con una cavalcada (Running Free) precedida por la "tripolar" y Extàtica En Narratìva RimE of the Ancient Mariner...aunque pués hay más detalles al recopilar en cada uno de los siete (nùmero che se va encuentrar a menudo en las obras de los cuatro metalistas autores de NOTB) ,7 niveles presentes las gemas de la profecía de la Virgen (vease también un texto como aquel de "Viruz" en el Volumen primero...junto bien 23 inviernos de antìcipo respecto al monstruo Delta!) gemas coleccionables que desbloquean los diferentes capítulos de infinitos juegos de (pocos) acuerdos màgicos propuestos y permiten desentrañar la narración en sus diversos aspectos, desde la inmortal The Trooper hasta Hallowed , o luego desde el trasfondo detrás del sendero de Vitalogia hasta las seis opciones finales + una ( La qu'oviara cobrir la pierla Strange World ) propuestos por el juego mismos (dos directamente accesibles en las radios de mitad del Emisferio, como a la Traza Eponima, y las otras vinculadas a la colección de coleccionables para la satisfacción de algunas condiciones coerentes del grupo Iron M.). El resultado final, sin embargo, sigue siendo deliberadamente un esbozo de la experiencia hace tiempo de (casi) Un Ventenal de Capitulos Metalicos, diseñado en el empiezo de cosecha 1996 para enriquecer la experiencia en lugar de caracterizarla, de acuerdo con las reglas de las producciones de la "vieja escuela Compacta" acomenzada en el anagramante 1969 con HERMES E LAÌZ, Iron B.fly, Aguaturbia, y (sobretodo) Cromagnon y Deep Purple, pero en factualidad enriquicida (por los componidos de aquella década) con elementos tìpicamiente Indie-Noise del época cuyo es perteneciente la colección, magnificante crisol de estilos que nos comùnica que la formula "Repetita Iuvant" tìpica de géneros sobrinos Hair, Speed e Industrial contribuezca ùnicamente a SABER APLASTAR PROPIAS BOLAS, mientras "paga" hasta dìas nuestros la buena voluntad monstrada para este longevo combo britànico en publicar un Volumen segundo que explora su lado mejor En Vivo con buena curadura de Workhorses alternados a óctimas iniciatìvas en estùdio.

🔋Hasta luego, Compañ​eros🔋!