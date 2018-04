Le credenziali di James parlano da sole: Death, Obituary, Testament, Cancer, Disincarnate, Konkhra, sono alcuni dei gruppi dove è reperibile il suono violento e virtuoso della sua chitarra. Artista schivo, sempre defilato ma fondamentale per l'Heavy Metal degli ultimi decenni.

Possiedo buona parte della sua discografia e non ho mai trovato, nelle foto interne degli album, una sua immagine sorridente. Serietà e didizione assoluta nei confronti del Metallo; ha anche inciso un paio di lavori solisti dove riesce a dare il meglio di se, senza vincoli, senza barriere ed ostacoli, senza porsi limiti. Uno spirito libero; un Signore della sei corde dal mio punto di vista.

Feeding The Machine viene pubblicato nel 1998 ed è composto da dieci brani; cinque sono cantati da una serie di ospiti dal curriculum altrettanto importante e cinque strumentali dove James da sfoggio della sua enorme tecnica, della sua creatività. Lo accompagnano Steve DiGiorgio al basso (e qui siamo a livelli stratosferici) e Deen Castronovo alla batteria (altro "elemento" dall'infinito bagaglio musicale).

Produzione impeccabile che ha un unico difetto: tutto è finalizzato per mettere in risalto la chitarra mai ferma di James a discapito in particolare del basso che in molte parti del lavoro viene "coperto" e sovrastato dal lavoro incessante della sei corde. A parte lo strumentale finale, che non arriva ai quattro minuti, tutti i brani si attestano su una durata tra i cinque ed i sette minuti; ne consegue che l'ascolto può risultare difficoltoso in particolare a quelle persone che non hanno dimestichezza o conoscono poco l'imponenza esecutiva ell'ex chitarrista dei Death.

Chuck Billy, portento vocale dei Testament, presta le sue scure tonalità canore in "No One Can Tell You": Hard & Heavy si uniscono, si scontrano creando un muro sonoro cupo, diretto, iperviolento. E' la chitarra di James, con una serie impressionante di riff, a tenere le redini del lungo brano che personalmente è il mio preferito del lotto. C'è anche spazio per una cover di Al Di Meola: la jazzata "Race With Devil On Spanish Highway" che è un sentito e raffinato omaggio a certi suoni così distanti dal Metallo. E qui la funambolica tecnica di Steve al basso viene finalmente esaltata!!

Questo è James Murphy un grandissimo musicista e produttore.

Diabolos Rising 666.