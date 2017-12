Ho passato la vita a sentire sulla punta della lingua il dolce e amaro sapore del vento, il sapore di qualcosa che a prima vista pare leggero come una piuma ma appena sfiorato sprofonda come un macigno in un mare di totale abnegazione.



I Jeff Haley si posano leggeri e aurei, sprigionando un'energia nostalgica e agrodolce. Dei Jesus And Mary Chain (Glued, Don't Believe In) senza droghe si fanno sentire di tanto in tanto, mentre navigano a cavallo tra jangle-pop, lo-fi (Pastels, gli ultimi Beat Happening) e un gusto wave che potrebbe ricordare per certi versi sia Kurt Vile (Rough Country) che i Wire (Make Believe).



Tante belle influenze che faranno affiorare molte sensazioni diverse ma ben amalgamate.

Questa DeRecensione di From Upstairs è distribuita da DeBaser con Licenza Creative Commons Attribuzione - Non commerciale - Condividi allo stesso modo 4.0 Internazionale.

Può essere parzialmente o totalmente riprodotta, ma solo aggiungendo in modo ben visibile il link alla recensione stessa su DeBaser: www.debaser.it/jeff-haley/from-upstairs/recensione