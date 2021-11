Non è la morte a far grande la musica, ma il contrario.

Ma di questo è meglio non parlare.

Con in corpo droghe e medicine.

Jóhann Jóhannsson, nato sul far dell’equinozio di quarantotto anni prima, è morto nel febbraio del duemiladiciotto.

Ma il cerchio non si chiude, lo specchio è opaco. E resterà per sempre così, nella sua forma imperfetta.

Prima di morire, Jóhann Jóhannsson è tornato ad Englabörn, come a chiudere il cerchio.

Sotto alla superficie, dove non penetra la luce, megattere centenarie vivono d’una vita che non conosce lo sferzare dei venti.

La vita è un quaderno da quattro soldi. Scrivi e cancelli, scrivi e cancelli, finché tutte le pagine si sono stropicciate e la carta deteriorata. Quei piccoli trucioli, che un tempo erano coperti dalle nostre speranze, sono sempre stati lì. Ascoltare questo disco è come guardare quel che rimane di quel quaderno, ed in esso specchiarsi.

