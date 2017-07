Cinque canzoni estrapolate dalla pellicola e cinque nuove composizioni originali di John Frusciante.

La sintonia tra i brani e le vicende di The Brown Bunny è pertinente come in pochi altri casi. Basti pensare alla scelta di includere il piccolo capolavo Milk And Honey del cantautore Jackson C. Frank.

Il pezzo (come l’intero album omonimo) fu prodotto nel 1965 da Paul Simon e diede al giovane cantore un breve momento di gloria artistica. Il suo stile così scarno e profondamente intimista venne citato come fonte d’ispirazione da pezzi grossi come Nick Drake e Marianne Faithfull. Sfortunatamente la stella si spense ben presto per Jackson, che a causa di numerosi tragici avvenimenti sviluppò una forte depressione, fino allo spegnimento per arresto cardiaco a 56 anni. Egli abbandonò il mondo delle note per rifugiarsi in casa dei genitori; il fantasma della morte di una compagna e di un figlio lo trascinarono via.

Le strade grigie contrastano il sentimentalismo di Gordon Lightfoot con la sua Beautiful. La leggenda del folk rock, mito di gente come Neil Young ed Elvis, getta un raggio di luce oltre quei veicoli privi di umanità narrando una vecchia storia d’amore che non si appresta a terminare.

Due suite jazz notturne come Smooth e Tears For Dolphy sembrano urlare la solitudine.

È facilmente riscontrabile la tempistica della colonna sonora. Curiosamente soltanto la prima parte del film vede la presenza di essa, lasciando il resto nel buio di un assordante silenzio. Un silenzio già citato in precedenza che enfatizza i sentimenti del protagonista. La redenzione sembra trovarsi alla fine di un viale interminabile, nulla è più come prima dopo il dialogo con il fantasma.

Il lamento esile di un Frusciante decisivo accompagna la bella Forever Away verso la fine del tragitto. Dying Song, Falling a sancire la conclusione per noi spettatori. Ma chissà se la battaglia è stata vinta.

Yes and no are the answers, written in my true love’s eyes

Autumn’s leaving and winter’s coming –I think that I’ll be moving along

I’ve got to leave her and find another,

I’ve got to sing my heart’s true song.