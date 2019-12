Mi spiace. Ma un album semi acustico con voce e chitarrina lo l'avrei concesso solo a De Andrè. Il padre, però.

Il Jova se na andava dicendo giulivo e orgoglioso che l'ha realizzato in soli 6 giorni. E si sente infatti: arrangiamenti elementari e banali, ricerca dei suoni zero, costruzione armonica... See vabbeh.... Nada, Nisba, Nein... non ci siamo proprio 😓 La Banalità sul trono della Santa Noia.

Lorè, ma torna a fare ritmo, dance, porkamad@@@na... Non hai la stoffa del "cantautore", hai la voce da cazzo e non reggi il confronto. Tu funzioni SOLO quando fai casino, fai fare i cori negli stadi, e meno si sente la tua voce e meglio funzioni. Lo vuoi capire o no?!

Vogliamo parlare di di come hai massacrato "l'Ultima Luna" di Lucio Dalla?? Ma l'hai sentita prima di editarla o cosa?

Quella di Lucio era piena di pathos, di tensione che ti portava a sentire la fine del mondo, la tua invece sembra una canzoncina moscia cantata distrattamente per i cori nei pulmini dei boy sciut, cazzo!

Per non parlare della famosissima "Luna" di Gianni Togni, deturpata in ogni suo passaggio.

Tutto moscio, tutto livellato, tutto estremamente noioso e non si capisce il SENSO di un cover album così.

E poi: molla sto cazzone di Rubin, Rubik o come cazzo si chiama, che a parte aver inventato il famoso Cubo e aver prodotto i Red Hot Chili Pepper, Lady Gaga e altra dance internazionale, NON HA FATTO una cippa per questo album: ti ha rubato solo i soldi (e mo si spiega i 6 giorni di produzione...). Sveglia Jovaaaa... buttati in avanti, guarda la contemporaneità... produci il tuo ORA2, che forse è stato il tuo disco migliore, altro che sti dischetti flosci come il budino di mia zia (R.i.P. Santa Donna😓).

​Comunque Voto 6-, per il coraggio e l'incoscienza. E poi Voto 8 per la copertina perchè ha sempre avuto dei talentuosi grafici al suo cospetto.