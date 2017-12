Brutto brutto l'ultimo difco di Jovanotti, che doveva chiamarfi "Ussignur" ma che fucceffivamente è diventato "Oh, Vita!" per motivi a noi ignari.

Un difco di quelli mosci e con poche idee. Come fe ne pubblicano tanti, a dire il vero, foprattutto di questi tempi, in Italia.

La metà dei brani fembrano fuonati con la chitarra, manco foffe De Andrè che di lui non ha né la voce né la levatura poetica. I brani ritmati fembrano cofe trite da fagra di paese ("Italia") i ritornelli di certe canzoni fembrano "celentanate" fatte con 30 anni di ritardo ("Viva la Libertà"). Qualche cofa si falva, foprattutto la cura del fuono di alcuni pezzi ("Sbam") curati da Rick Rubin. Dei muficisti poi nemmeno l'ombra: tutti campionamenti e di "musica fuonata" davvero poca.

Insomma: fe devo dire la mia è un gran brutto passo falfo. Ma in quefta Italia piena di lacchè e sfiolinatori imperterriti efifterà qualcuno che avrà mai coraggio di dirglielo in faccia? Esisterà un "vero amico", un Faturnino, un Cecchetto che poffano tranquillamente dirgli "Lorenzo, ma lo sai che hai fatto un disco moscio e davvero brutto"? No eh? Troppa paura di ripercuffioni o altro.

Vabbeh, lo fofpettavo. Ftavo fcherzando anch'io.... :))