“Nient’altro che una raccolta di provini e stranezze” così, all’alba dei tempi, l’insensibile scriba.

E io sono d'accordo. Solo che c’è un problema...

E il problema è che quel che l’insensibile scriba vedeva come insensatezza è per me invece massima virtù

Che qui Droolian, ovvero quel drogato di Julian, s’abbevera alla sacra fonte barrettiana, rinfrescandosi d’aurea e placida sgangheratezza,

E aggiunge di suo personalissime quisquilie psichedeliche... e qua e là un’attitudine vagamente krauta, un appena appena di Faust, fate conto...

Il meglio lo danno certe sciocchezzuole pop portate in paradiso non si sa come, forse andando fuori giri, forse sbagliando l’insbagliabile...

O, forse, essendo Julian Cope.

Aggirate vi prego la fredda ragione, aggirate il principio di non contraddizione, che ciò che appare sciocco è spesso invece l’intelligenza in maschera.

E comunque si comincia con un clavicembalo giocattolo, si prosegue con qualche spizzico d’avanguardia per drogatissima voce narrante…e il poppetto salterino che dicevamo, ogni volta con una trovata diversa (son tante le giostrine al luna park!!!!)…e ballate per super eroi tristi…e tutti i trucchetti per far si che i piedi si alzino, appena appena, da terra…

Che Julian Cope qui è il busker della stradina più nascosta del paesino dove non andrete mai anche se siete nati li…

Ah signori, ho il dovere di avvertirvi che questo è un disco che non piace a nessuno. E che anche i cultori del Julian lo liquidano in poche righe.

Può pure essere che, ognuno avendo la propria svaporatezza, questo vada bene solo per la mia. E che quel paesino che dicevamo, ecco, forse solo io son davvero nato li…

Voi, però, provateci...magari direte una cosa tipo quella di quell’altro scriba “sgangheratezze da cattivo acido sfiorito”...magari mi manderete a cagare…

Ma una possibilità dategliela...

E, mentre scrivendo ascolto, mi rendo conto che questo disco (con cagnolino) ha un altro nume tutelare, ovvero il signor Kevin Ayers, uno dei favolosi principi di Canterbury…

Insomma (Barrett, Ayers, il kraut), almeno i babbi non son niente male…

Trallallà...